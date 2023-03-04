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НовостиПроисшествия4 марта 2023 7:12

Трехлетняя девочка врезалась в иномарку на переходе в Волгограде

Мать не держала ее за руку, когда они переходили дорогу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ребенок сам бросился под машину.

Ребенок сам бросился под машину.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Из-за невнимательности матери трехлетняя девочка попала под машину в Волгограде. ДТП произошло около семи вечера 3 марта на пешеходном переходе возле дома №22 на улице Циолковского в Ворошиловском районе. Ребенок побежал и врезался «Тойоту Камри», девочка получила травмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- В результате ДТП ребенок доставлен в больницу, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, 41-летняя волгоградка вместе с маленькой дочкой переходила дорогу по пешеходному переходу. Мать не держала ребенка за руку. Малышка рванула вперед и врезалась в «Тойоту Камри», после рухнула на асфальт, получив травмы.

В тот же день на дорогах Волгограда под машины попали два подростка. В Краснооктябрьском районе сбили 14-летнюю школьницу, в Кировском - 11-летнего мальчика.