Под Волгоградом простились погибшим в СВО Ренатом Дуяковым

Погибшего героя похоронили 3 марта 2023 года. Фото: t.me/agimbatov34

В Быковском районе Волгоградской области 3 марта проводили в последний путь погибшего в ходе специальной операции на Украине Рената Дуякова - бойца штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» с позывным «Панда».

- При выполнении сложнейшей боевой задачи по штурму опорного пункта нацистов рядовой Дуяков Ренат Валерьевич героически погиб. Посмертно герой штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» представлен к ордену Мужества, - рассказал в тг-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

Ренат Дуяков окончил волгоградское училище водного транспорта имени адмирала флота Сергеева. Прошел срочную службу, после четыре года служил по контракту, затем занимался земледелием, но снова надел форму. Погибшего героя похоронили 3 марта 2023 года.

Редакция соболезнует родным и близким Рената Дуякова и всех погибших в зоне специальной военной операции.