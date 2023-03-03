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НовостиПолитика3 марта 2023 14:16

Депутаты приняли отставку главы города в Волгоградской области

Свою должность покинул мэр Котово Сергей Лесниченко
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: администрация Котово

Фото: администрация Котово

В Волгоградской области 3 марта ушел в отставку глава Котово Сергей Лесниченко. Он досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Отставку мэра приняли депутаты Котовской городской думы.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в областном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, исполняющим обязанности главы Котово назначена Наталья Ефимченко, которая была замом Сергея Лесниченко.

- Решением Котовской городской думы объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского поселения город Котово и назначены члены конкурсной комиссии, - отметили в комитете.

Отметим, Сергей Лесниченко был мэром Котово с 17 декабря 2021 года, ранее он в течение восьми лет руководил Моисеевским сельским поселением. Причина его отставки не сообщается.

За последний месяц в Котово произошла череда коммунальных аварий. Из-за порывов труб весь райцентр сутками сидел без воды и тепла. Последнее коммунальное ЧП произошло 2 марта, вышли из строя выключатели электроснабжения водопровода «Филино-Котово». Прокуратура организовала проверку.