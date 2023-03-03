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НовостиОбщество3 марта 2023 13:03

В Волгограде за 1,3 млн рублей ликвидируют 5 несанкционированных свалок

Землю от мусора расчистят в Дзержинском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На западе Волгограда ликвидируют 1000 кубометров мусора

На западе Волгограда ликвидируют 1000 кубометров мусора

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде подвели итоги аукциона по ликвидации несанкционированных свалок в Дзержинском районе. Около 1000 кубометров строительного и бытового мусора вывезет ООО «Космея», рассказали в мэрии. Контракт с компанией будет заключен после проверки поданных документов.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, ликвидация свалок в Дзержинском районе обойдется в 1,3 миллиона рублей. Мусор уберут с пяти участков. Расчистят землю на улицах Краснополянской, 53б и Бурейской, 1в, на территории северо-западного склона Мамаева Кургана на месте соединения войск 21-й и 62-й армии и в двух местах в поселке Гумрак.

После заключения контракта подрядчик должен ликвидировать свалки в течение 30 дней.

- Аналогичные мероприятия по уборке скоплений мусора планируется провести и в других районах города, - отметили в мэрии.