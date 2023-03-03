В Волжском пенсионерка получила смертельные ожоги во время купания в ванне

Женщина скончалась в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

78-летняя жительница Волжского скончалась в больнице от серьезных ожогов. Смертельные травмы женщина получила в своей квартире, когда принимала ванну.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного комитета здравоохранения, ее госпитализировали 28 февраля в больницу №25. Четыре дня врачи пытались спасти пациентку, однако ожоги оказались смертельными. Сегодня пенсионерка скончалась в реанимации.

В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что по данному факту организована проверка.