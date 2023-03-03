У дольщиков в Волгоградской области лежит почти 11,5 млрд рублей на счетах эскроу

Застройщики больше не могут собирать с людей деньги и не сдавать дома. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За 2022 год в Волгоградской области стало в 1,2 раза больше дольщиков, которые ждут, пока построят их дома. На начало января текущего года в регионе открыли 3,9 тысячи эскроу-счетов, на которых хранятся порядка 11,4 миллиарда рублей. За год сумма вложений в долевое строительство выросла почти в полтора раза, сообщили сайту volgograd.kp.ru в волгоградском отделении Южного ГУ Банка России.

На 1 января 2023 года между застройщики заключили с банками 52 кредитных договора на 31,2 миллиарда рублей. За время существования счетов-эскроу строителям после сдачи жилых домов перечислили 20,3 миллиарда.

Суть счетов-эскроу в том, что застройщики больше не могут собирать с людей деньги и не сдавать дома. Средства дольщиков хранятся на счетах в банках до тех пор, пока здание не введут в эксплуатацию. Так власти защищаются от проблем с долгостроями, недобросовестными застройщиками и обманутыми дольщиками, которые в Волгограде и области копились годами. Если стройку по каким-либо причинам заморозят, дольщикам вернут средства с эскроу-счета.

- Дольщики защищены системой страхования вкладов на сумму до 10 миллионов рублей, - отмечает управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.