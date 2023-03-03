Под Волгоградом мужчина по заказу поджег «Ладу Гранту»

Фото: областная прокуратура.

Прокуратура Новоаннинского района направила в суд материалы уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в поджоге автомобиля «Лада Гранта». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, злоумышленник пытался уничтожить чужую машину не из мести, а по заказу третьего лица.

- Фигурант уголовного дела при помощи принесенного с собой бензина облил автомобиль и поджег его, после чего скрылся с места преступления. Быстро заметив возгорание, хозяин автомобиля выбежал на улицу и потушил транспортное средство, - уточнили в прокуратуре.

Обвиняемый частично признал вину, при этом полностью возместил ущерб. В отношении заказчика также возбуждено уголовное дело, его личность устанавливается.