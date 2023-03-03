В Волгоградской области женщина ударила ножом в грудь своего сожителя

Ссора произошла в пьяном состоянии Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Даниловском районе Волгоградской области веселое застолье 2 марта закончилось поножовщиной. В районную больницу с ножевым ранением в районе грудной клетки был доставлен 39-летний мужчина, сообщили volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.

- Была задержана ранее судимая 33-летняя сожительница потерпевшего, - пояснили в ведомстве.

В тот злополучный день влюбленная пара распивала алкогольные напитки и в определенный момент между ними возникла ссора. Скандал достиг своего апогея, когда женщина схватила со стола ножа и вонзила его в грудь мужчине.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью».