Волгоградцы за месяц потратили на продукты 20,1 млрд рублей

В январе волгоградцы потратили на продукты более 20 миллиардов рублей Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области подсчитали, сколько жители потратили в магазинах денег за первый месяц 2023 года. Оборот розничной торговли в январе составил 43,7 миллиарда рублей – на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные Волгоградстата.

20,1 миллиарда рублей жители области потратили в магазинах и на рынках на продукты, в том числе на напитки и сигареты. Еще 23,6 миллиарда рублей составили общие траты на непродовольственные товары.

Из общего оборота розничной торговли в январе на магазины и индивидуальных предпринимателей приходится 41,2 миллиарда рублей. На рынках и ярмарках волгоградцы за месяц потратили 2,5 миллиарда рублей.