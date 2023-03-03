В Волжском построят 6-этажную детскую поликлинику

В Волжском построят детскую поликлинику Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Волжский Волгоградской области построят детскую поликлинику. Она появится по адресу улица Труда, 4. Был объявлен электронный аукцион по отбору подрядчика для возведения объекта «Поликлиника Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская больница». Начальная цена торгов - 953 миллиона 745 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

Площадь застройки составит 1 897 квадратных метров. Здание детской поликлиники будет квадратной формы и 6-этажным, еще один этаж будет отведен под подвал и технические помещения. В поликлинике обустроят 3 лифта грузоподъемностью 1000 кг. Будут обустроены 20 парковочных мест для автомобилей. В поликлинике по условиям контракта должны предусмотреть условия для беспрепятственного доступа маломобильным группам населения.

Заявки от компаний для участия в аукционе принимаются до 10 марта. Строительство начнется на следующий день после заключения контракта с подрядчиком. Завершиться работы должны, в том числе с вводом поликлиники в эксплуатацию, до 1 декабря 2024 года.