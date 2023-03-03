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НовостиЗдоровье3 марта 2023 8:02

Волгоградцев предупредили о смертельно опасном вирусе

Болезнь передается через контакт с мышами и крысами
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Вирус вызывает геморрагическую лихорадку

Вирус вызывает геморрагическую лихорадку

Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор Волгоградской области напомнил об опасном заболевании, которое переносят грызуны - хантавирусе, который ежегодно фиксируют в нашем регионе. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на главное санитарно-эпидемиологической службы.

- В Волгоградской области хантавирус выражается геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, - объяснили в управлении.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом проявляется на территории региона циклично и зависит от изменения климатических условий. В основном мыши и крысы – главные переносчики заболевания, - активизируются в теплое время года.

По словам специалистов, инфекция передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Опасные вирусы, содержащиеся в выделениях грызунов, попадают в организм человека, а затем поступают через кровь в другие органы и ткани.

Роспотребнадзор рекомендует чаще проводить влажную уборку в дачных домиках и подсобных помещениях, а также советует просушить постельное белье на солнце, а посуду обработать дезинфицирующим средством. При появлении первых симптомов заболевания нужно обратиться к врачу.