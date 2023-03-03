В Волгограде в больнице №7 построят реабилитационный центр за 352,5 миллиона рублей

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгограде построят реабилитационный центр на базе больницы скорой помощи №7. Как рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области, был подписан контракт с подрядчиком.

Сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок сообщает, реабилитационный центр возведет ООО «Дорстрой». На строительство выделят из бюджета 352,5 миллиона рублей. Корпус должен быть готов до 30 ноября 2024 года.

Фото: администрация Волгоградской области

В двухэтажном здании будут залы лечебной физкультуры, роботомеханотерапии, кинезитерапии, кабинеты для проведения физиотерапевтических процедур, тренажерный зал. Также будет построен 20-метровый мультиструйный лечебный бассейн.

- Внутри чаши по бортам смонтируют системы для аэро- и гидромассажа. Вода на дорожках будет иметь разную температуру - это позволит эффективнее восстанавливать пациентов с сосудистыми и другими заболеваниями, - отметили в областном комитете строительства.

В ближайшее время на объекте начнутся подготовительные к строительству работы.