На юге Волгограда столкнулись три легковушки и КамАЗ

В массовом ДТП никто не пострадал Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Массовая авария с участием трех легковушек и КамАЗа произошла утром 3 марта в Советском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, водитель «Хендэ Санта Фе» ехал на улице Калининградской и при пересечении Краснопресненской не уступил дорогу «Форду». В итоге иномарка нарушителя ПДД врезалась в грузовик, а вторая отлетела в «Фольксваген». Никто не пострадал.

- В отношении виновника аварии составлен материал по статье «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков». Штраф – 1 тысяча рублей, - уточнили в полиции.

Волгоградцев призывают соблюдать правила.