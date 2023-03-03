Волжанин решил убить подругу и отправиться в колонию, чтобы не возвращать долг в 500 тысяч

Волжанин пытался убить подругу ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском местного жителя осудили за покушение на убийство подруги. 26-летний мужчина задолжал родственнику 500 тысяч рублей. Чтобы не выплачивать долг, он не придумал ничего лучшего, чем отправиться за решетку. Волжанин решил для этого убить свою подругу, с которой близко общался 1,5 года. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

30 ноября 2022 года молодой мужчина пришел к своей подруге в 5.30. После завтрака предложил девушке пройти в ванную. Там волжанин напал на нее, зажал рот рукой и попытался перерезать горло. Однако хозяйка квартиры оказала сопротивление, выбила нож из рук напавшего и стала кричать о помощи. В квартире были дети и мать девушки.

- Испугавшись, молодой человек выбежал на улицу без обуви и верхней одежды, направившись в полицию. Там он рассказал, что убил свою девушку, нанеся удары в шею и живот, - отметили в прокуратуре.

Девушка получила ранения, но выжила благодаря вовремя оказанной помощи медиков. Мужчина полностью признал вину. Его наказали лишением свободы в колонии строгого режима на срок 7 лет 5 месяцев. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.