Александр Бастрыкин проверит дело об отравлении ребенка таблетками в Волгограде

Александр Бастрыкин уже не первый раз берет на контроль ситуации, произошедшие в Волгограде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет России взял на рассмотрение уголовное дело о гибели трехлетней волгоградки. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета по Волгоградской области Василию Семенову доложить о проведенном в рамках расследования комплексе следственных действий, сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на СК РФ.

Мать девочки, Елену Михайличенко, обвинили в том, что якобы она убила своего ребенка по причине халатности. Однако женщина заверяет, что вина не ее, а врачей скорой помощи, которые не смогли спасти ее дочь, но во всем обвинили ее саму. Елена обратилась в органы, а затем в ряд местных СМИ.