В Волгоградской области осудили мужчину, выбросившего 3-месячную дочку через забор

Приговор не вступил в законную силу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области вынесли приговор мужчине, который бросил свою 3-месячную дочку через забор. Житель Ленинского района Кайрат Джумагулов решился на такой чудовищный поступок во время ссоры с женой. Случилось это 19 августа 2022 года. Отец взял грудничка и перебросил через забор на участок дома соседей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- В результате ребенку причинены телесные повреждения, в том числе в виде закрытой черепно-мозговой травмы, - отметили в пресс-службе судов.

Мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в случившемся. Ленинский районный суд приговорил его к лишению свободы сроком на 2,5 года. Также с него в пользу малышки взыскали компенсацию морального время в размере 150 тысяч рублей. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.