В Волгограде с 3 марта запускают речные трамвайчики для дачников

В Волгограде открывается весенне-летняя навигация речных трамвайчиков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открывается весенне-летняя навигация речных маршрутов. С 3 марта начнет ходит речной трамвайчик «Волгоград - Культбаза». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации города. Публикуем расписание речного маршрута.

Первый теплоход «Волгоград - Культбаза» 3 марта отправится от причала №13 в 8.15. Речной трамвайчик будет ходить до 23 марта по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление от речпорта Волгограда – в 8.15 и 15.30, от пристани «Щучий проран» – в 9.00 и 16.00, от Культбазы – в 9.30, в 16.40. Стоимость билета – 100 рублей для взрослых и 50 рублей для детей, провоз багажа – 61 рубль.

- Ближе к открытию дачного сезона и с увеличением пассажиропотока количество рейсов будет постепенно увеличиваться, - отметили в мэрии.

Продолжает работать круглогодичный маршрут «Руднева – Сарпинский», каждый день совершается по 10 рейсов.