В Волгограде электричество отключат в пяти районах 3 марта 2023 года

Электричества не будет в пятницу в домах на 27 улицах Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде в конце рабочей неделе не обойдется без отключения электричества. Коммунальные неудобства в пятницу ожидают жителей пяти районов города. Из-за плановых работ будут обесточены в течение нескольких часов дома на 29 улицах и в одном СНТ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 3 марта временно электроснабжения не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Мозырьскую, 1-11, 2-20, 20а, ул. Нахичеванскую, 1-17, 2-18, пер. Ключевой, 2, 14, ул. Прохладную, 18, 47. В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 16.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители домов на пр. Волжском, 6, ул. Прибалтийской, 1, 2, 3, с 11.00 до 14.00 – в домах на ул. Короткой. В Дзержинском районе коммунальные неудобства возникнут с 9.00 до 16.00 по адресам: ул. Ангарская, 21-25, 29-47, 33а, 35а, 37а, 43а, ул. Тургенева, 9, 11д, 15-23, 20, 24, 27, ул. Паникахи, 2а, 7, 8, 9, 10-20, 34, ул. Комиссара Маркина, 1, 2, 3, 4, ул. Нильская, 3, 5, ул. Толбухина, 36, 38, 40, ул. Савкина, 8-16, ул. Кутузовская, 9. С 11.00 до 14.00 не будет электроснабжения в домах на ул. Красной.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 14.00 электричество не будет на ул. Ким, 16, 18, ул. Ковровской, 4, ул. Рабоче-Крестьянской, 2, ул. Канунникова, 1, в СНТ «Рекорд». В Кировском районе с 9.00 до 17.00 свет отключат по следующим адресам: ул. Красных Партизан, 30-64, 51-63, ул. Кленовая, 31-39, 32-40, ул. Североморская, 1а-19, 2-12, ул. Кизиловая, 69-71а, ул. Еловая, 38-44, ул. Тростниковая, 66-70а, ул. Одоевского, 66, 68, ул. 64-й Армии, 77, 79, 81, пер. Школьный, 2б.