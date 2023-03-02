Волгоградский депутат предложил проводить беседы в школе о ЧВК Редан

Депутат предлагает не задерживать и не штрафовать представителей субкультур без видимых причин Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Депутат Волгоградской областной Думы, доктор исторических наук Алексей Буров заявил, что с подростками необходимо разговаривать о новых субкультурах. По мнению профессора, проводить профилактические беседы о таких молодежных течениях как ЧВК Редан нужно в школах и ВУЗах.

- Бороться с этими явлениями не получится, - отметил Алексей Буров. - Для каждого периода времени характерен определённый набор специфических ценностей. Мода, агрессивная реклама, какие-то серьёзные политические события отражаются на молодёжи.

По мнению депутата, подростковый возраст родителям нужно пережить и не запрещать ничего детям, поскольку в период бунтарства любые запреты будут вызывать противоположный эффект. Привлекать к административной и уголовной ответственности представителей субкультуры следует в случае реальных нарушений.