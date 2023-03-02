Прения по делу волгоградского генерала Михаила Музраева продолжатся 7 марта

Прения сторон продолжаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прения сторон по уголовному делу в отношении экс-главы волгоградского следкома Михаила Музраева продолжатся 7 марта. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда. Напомним, гособвинение и защита вот уже два заседания обсуждают степень виновности генерала, которому вменяют тяжкие статьи, в том числе терроризм.

На этой неделе свою позицию озвучил прокурор, потребовавший посадить Музраева на 20 лет в колонию строгого режима, лишить чинов и званий. 2 марта слово взял адвокат. Заседание длилось много часов подряд, но защитнику не хватило времени, чтобы изложить свою позицию, поэтому был объявлен перерыв до ближайшего вторника. Не исключено, что слово дадут Михаилу Кандуевичу.

Напомним, Музраева обвиняют в организации поджога дома губернатора в 2016 году, хранении оружия, злоупотреблении должностными полномочиями. Его сообщнику криминальному авторитету Владимиру Зубкову грозит 15 лет тюрьмы.