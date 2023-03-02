В Волгоградской области реку Ахтуба расчистят и углубят

Фото: пресс-служба областной администрации.

С наступлением весны в Волгоградской области стартовали работы по оздоровлению водных объектов. В ближайшие два года специалисты планируют провести восстановительные работы на 3 ериках, 13 озерах, озерной системе Волго-Ахтубинской поймы и на участке реки Ахтуба протяженностью 80 километров.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, расчистка рек улучшит качество жизни 30 тысяч жителей муниципальных районов и Волжского.

Специалисты удалят донные отложения, мусор, валежник, проведут углубление, высадят деревья и кустарники. Так, принято решение углубить участок Ахтубы протяженности почти 10 километров - от её истока до моста на острове Зелёный. Оздоровление реки позволит улучшить питание ерик и озер Волго-Ахтубинской поймы.