МВД опубликовало видео с места крупного пожара с бензовозом в Волжском

У "Киа" опалилась краска. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волжском 2 марта на улице Промышленной произошел пожар в результате ДТП. Столкнулись бензовоз «ГАЗ» и фура «Ивеко», от удара топливо вылилось на асфальт и воспламенилось. Видео с места пожара опубликовало ГУ МВД России по Волгоградской области.

Из-за повреждения этих кранов топливо вылилось из бензовоза. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональной полиции, во время тушения огня движение по улице Промышленной перекрывалось. Пламя повредило легковушку «Киа Рио», которая проезжала мимо, у иномарки опалилась краска. Пожарные потушили огонь, после чего дорога в новой части Волжского снова была открыта для проезда. В результате ЧП никто не пострадал.

Топливо на дорогу вылилось из-за поврежденных в ДТП сливных кранов у бензовоза «ГАЗ».