В Волгограде пытаются продать «Царицынский пассаж» за 260 миллионов

ТЦ можно купить как целиком, так и по частям Фото: Екатерина СИМОХИНА

В центре Волгограда пытаются продать торговый центр «Царицынский пассаж». Целиком пятэтажное здание выставили за 260 миллионов рублей, но есть вариант приобрести отдельные его части и отсеки за куда более приемлемую сумму. Об этом volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на Avito.

В объявлении у продавца Снежаны указано, что площадь продаваемого торгового центра составляет 10 152 квадратных метра. Но есть и более выгодные предложения – отдельные части здания по менее страшной цене. Самая дорогая часть – 1773,5 квадратных метра, - обойдется в 62 072 500 рублей, а самая дешевая – цокольный этаж размером 1218,3 квадратных метра за 18 274 500 рублей. Есть отдельные части за 37 887 500 и еще две по 33 810 000 рублей.

Продавец в каждом лоте указывает, что у магазина удачное расположение, есть зона разгрузки и парковка, а также удачная проходимость в самом центре Волгограда.