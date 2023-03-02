К концу рабочей недели в Волгоградской области потеплеет до +7

В Волгограде потеплеет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу в Волгоградской области потеплеет до +7 градусов. Теплая погода установится в южной части региона, на больше же территории температура едва превысит отметку +2. А вот ночью подморозит до -3...-8 градусов.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, днем вероятен мокрый снег, ночью и ранним утром местами будут туманы и гололед на дорогах. Волгоградцев предупреждают о сильном юго-западном ветре. Местами порывы достигнут 18 метров в секунду.

В Волгограде 3 марта ожидается +2...+4 в дневное время суток и -3...-5 в ночное. Осадков в городе-герое не ожидается. На проезжих частях возможен гололед, автомобилистам лучше не превышать скорость и быть внимательными во время движения.