Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 11:28

К концу рабочей недели в Волгоградской области потеплеет до +7

В пятницу будет мокрый снег и сильный ветер
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде потеплеет.

В Волгограде потеплеет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу в Волгоградской области потеплеет до +7 градусов. Теплая погода установится в южной части региона, на больше же территории температура едва превысит отметку +2. А вот ночью подморозит до -3...-8 градусов.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, днем вероятен мокрый снег, ночью и ранним утром местами будут туманы и гололед на дорогах. Волгоградцев предупреждают о сильном юго-западном ветре. Местами порывы достигнут 18 метров в секунду.

В Волгограде 3 марта ожидается +2...+4 в дневное время суток и -3...-5 в ночное. Осадков в городе-герое не ожидается. На проезжих частях возможен гололед, автомобилистам лучше не превышать скорость и быть внимательными во время движения.