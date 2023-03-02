В Волгограде родным погибших в СВО военным передали ордена Мужества

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде 2 марта состоялась передача наград семьям погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Траурное мероприятие прошло в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Ордена Мужества получили родные одиннадцати погибших военных.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва», посмертно орденами Мужества были награждены сержант Никита Власенко, младший сержант Борис Савенков, ефрейтор Геннадий Агарков, рядовые Александр Сидоренко, Сергей Алексеев, Александр Забалуев, Алексей Калианиди, Александр Кузьмин, Константин Лысенко, Роман Поклонский, Михаил Саратовцев. Награды их родным передали военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и заместитель губернатора Геннадий Шевцов.