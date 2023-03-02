Огурцы стали немного дешеветь в Волгоградской области

Огурцы стали дешеветь в Волгоградской области Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Огурцы после недавнего взлета цен стали дешеветь в Волгоградской области. Однако ценники падают не так стремительно, как повышались. За неделю с 21 по 27 февраля огурцы подешевели на 8,82% в Волгоградской области, килограмм в среднем стоит 208,55 рубля. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные Волгоградстата. Снизились цены на картофель на 4,34%. Другие овощи продолжают дорожать. На 1,41% поднялись цены на капусту, на 1,53% - на репчатый лук, на 1,57% - на свеклу, на 1,04% - на помидоры.

Также за неделю подорожали мясные консервы для детского питания на 1,37%, мороженая рыба – на 1,41%, куриные яйца – на 1,66% (десяток стоит в среднем 72,95 рубля), бананы – на 1,27%, рис – на 1,1%.

Подешевели в магазинах и на рынках области охлажденные куры на 2,2%, чай – на 2,66%, поваренная соль – на 1,25%, мука – на 2,58%, вермишель – на 2,95%.