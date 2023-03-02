На молзаводе под Волгоградом в сметане нашли антибиотик Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор обнаружил антибиотик в крупной партии сметаны, которую произвели на молзаводе в Камышине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, специалисты исследовали в лаборатории пробы молочной продукции и нашли там линкомицин. При этом производитель в лице ООО «Любимый город» указал на этикетке, что сметана высочайшего качества, изготовлена из пастеризованных сливок и закваски молочнокислых микроорганизмов.

Еще до заключения экспертизы предприятие успело произвести 50 килограмм продукции и поставить в ТД «Любимый город» (Волгоград), ИП Шрейдер В.А. и ИП Гончарова О.Е. (Камышин). Россельхознадзор потребовал принять срочные меры и не продавать товар.

- В настоящее по данному факту готовятся материалы для согласования с органами прокуратуры региона контрольного мероприятия в форме выездной проверки в отношении ООО «Любимый город», - уточнили в ведомстве.