В Волгоградской области изменили порядок выплат многодетным семьям

Выплаты сдвинулись на месяц Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

28 февраля в Волгоградской области изменился порядок выплат на третьего и последующего ребенка. Такие поправки должны синхронизировать ежемесячные пособия по рождению, воспитанию детей и выплаты многодетным семьям. Так объяснили volgograd.kp.ru в комитете социальной защиты населения Волгоградской области.

Так, выплата за февраль придет в марте, а мартовская - в апреле 2023 года. А вот уже в декабре 2023 года многодетные семьи получат двойное перечисление – за ноябрь и декабрь.

По заверениям специалистов, такая схема хорошо зарекомендовала себя на протяжении ряда лет.