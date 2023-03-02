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НовостиОбщество2 марта 2023 8:45

В Волгоградской области изменили порядок выплат многодетным семьям

Новая схема аналогична системе зачисления социальной поддержки Фондом пенсионного и социального страхования РФ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Выплаты сдвинулись на месяц

Выплаты сдвинулись на месяц

Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

28 февраля в Волгоградской области изменился порядок выплат на третьего и последующего ребенка. Такие поправки должны синхронизировать ежемесячные пособия по рождению, воспитанию детей и выплаты многодетным семьям. Так объяснили volgograd.kp.ru в комитете социальной защиты населения Волгоградской области.

Так, выплата за февраль придет в марте, а мартовская - в апреле 2023 года. А вот уже в декабре 2023 года многодетные семьи получат двойное перечисление – за ноябрь и декабрь.

По заверениям специалистов, такая схема хорошо зарекомендовала себя на протяжении ряда лет.