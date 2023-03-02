В Волгоградской области на 9% вырос спрос на рабочие специальности

Слесари - одна из самых востребованных и популярных рабочих профессий в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области за год количество вакансий на рабочие специальности увеличилось на 9%. Около 17% открытых вакансий в регионе относятся к сфере «Рабочий персонал». Об этом volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на hh.ru.

- Раздел «Рабочий персонал» является одной из самых дефицитных. В Волгоградской области на одну вакансию здесь приходится всего 0,8 резюме, по России в целом – 0,9 резюме. Все это говорит о серьезной нехватке кадров, - отметили аналитики компании.

Самыми востребованными специальностями являются слесарь и сантехник – по 12%, упаковщик и комплектовщик – по 11%, разнорабочий – 10%, машинист и кладовщик по 9% от всех открытых и доступных вакансий.

По данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в сфере «Рабочий персонал» за первый месяц 2023 года составила 54 687 рублей. Слесарям и сантехникам предлагают в среднем 37 500 рублей, упаковщикам и комплектовщикам – 53 200, разнорабочим – 30 000. Не стоит забывать и о вахтах – там зарплаты гораздо выше. К примеру, машинист трубоукладчик на Ямале будет получать от 160 тысяч в месяц, а токарь - от 125 тысяч рублей.