Под Волгоградом пьяный водитель устроил ДТП на угнанной «Ауди» Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На 26-летнего жителя Волгоградской области возбудят уголовное дело за угон чужого автомобиля и ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла утром 1 марта в поселке Красный Яр, где столкнулись «Ауди» и «ВАЗ-2107». За рулем иномарки находился подозреваемый. Ранее он угнал автомобиль на заправке, пока владелец оплачивал топливо. Мужчина был сильно пьян.

- Виновником аварии являлся водитель иномарки, выехавший на полосу встречного движения. Пострадали 48-летний водитель «ВАЗа» и его 47-летний пассажир, которые с травмами доставлены в больницу, - уточнили в полиции.

Мужчину задержали. Стражи порядка составили административные протоколы, также подозреваемому грозит наказание по уголовной статье за угон.