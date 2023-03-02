В Волжском задержали водителя, который сбил на «зебре» 13-летнюю девочку

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который 1 марта на пешеходном переходе сбил 130летнюю девочку в Волжском. Происшествие случилось утром напротив дома №33 по улице 40 лет Победы. После аварии автомобилист скрылся. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Девочку сбил 34-летний житель Волжского. Он пояснил, что после того, как сбил школьницу, растерялся. По его словам, он не сразу уехал с места ДТП.

- Она упала, встала и пошла дальше. Я там стоял минут 15. Сам испугался, потом чуть успокоился, сел за руль и уехал по своим делам, - рассказал мужчина полицейским.

Ранее сообщалось, что девочке потребовалась медицинская помощь. На водителя составили административные материалы. По факту получения травм ребенком возбуждено административное расследование. Как только станет известна степень тяжести ранений у девочки, будет принято процессуальное решение.