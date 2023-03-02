В Камышине скончался 65-летний экс-замначальника полиции Василий Дружинин

Василий Дружинин. Фото: МО МВД России «Камышинский»

В Волгоградской области 1 марта 2023 года скончался подполковник милиции в отставке Василий Дружинин. Ветеран МВД отдал службе в органах внутренних дел более 25 лет, на пенсию ушел с должности замначальника управления по тыловому обеспечению УВД Камышина, сообщили сайту volgograd.kp.ru в МО МВД России «Камышинский».

- Ушел из жизни профессионал своего дела, грамотный руководитель, который внес свой весомый вклад в дело борьбы с преступностью в городе Камышине, - сообщают коллеги. - Руководство, личный состав и ветераны глубоко скорбят по поводу безвременной кончины Василия Ивановича, выражают искренние соболезнования его семье, родным и близким.

Василий Дружинин почти всю жизнь посвятил служению людям, имел множество наград, среди которых и орден Мужества. На пенсию подполковник вышел в 2002 году, после занимался общественной деятельностью в ветеранской организации.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Василия Ивановича.