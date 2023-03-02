Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 марта 2023 7:21

На юге Волгограда пьяный водитель устроил аварию с участием пяти автомобилей

Нарушитель будет лишен прав
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 1 марта, в Кировском районе Волгограде 46-летний водитель Skoda Octavia устроил массовое ДТП, в котором пострадали в той или иной степени пять машин. Авария произошла напротив дома №18 по улице Колосовой. Стали известны подробности - протаранивший иномарки водитель был пьян, сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

- Водитель, находившийся в алкогольном опьянении, не выдержал дистанцию и совершил столкновение, - отметили в главке.

Нарушитель будет лишен прав, а также должен выплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей.