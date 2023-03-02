В Волгограде 106 семей из аварийных домов переселят в новые квартиры

Жильцы получат ключи от новых квартир. Фото: Анастасия Осипова

106 семей из Волгограда переселятся из аварийных домов в новые квартиры. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города, застройщик уже готовит к новоселью 33 однокомнатные, 59 двухкомнатных и 14 трехкомнатных квартиры в ЖК в Кировском районе. Также в ближайшее время мэрия закупит еще 56 квартир в рамках регпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

- В квартирах должны быть установлены кухонные плиты, сантехника, выполнена чистовая отделка. Владельцы жилых помещений в аварийных домах получат квартиры в собственность, с теми, кто проживает на условиях соцнайма, заключаются новые договоры, - уточнили в мэрии.

Добавим, что за время реализации программы в Волгограде переселили порядка 4300 жильцов, всего же до 2025 года планируется передать ключи 10 000 человек.