Более 11 тысяч человек в Волгоградской области остались без воды

Людям отключили горячую и холодную воду Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Рабочий поселок Светлый Яр в Волгоградской области 2 марта остался без воды из-за коммунальной аварии. Порыв образовался на самотечном коллекторе на улице Сидорова. Коммунальщики устраняют ЧП. Во время работ жителям всего рабочего поселка приостановили подачу водоснабжения. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию Светлоярского района.

Холодную воду жителям поселка Светлый Яр отключили 2 марта с 0.00 до 20.00. С 8.00 до 20.00 четверга в кранах не будет и горячей воды. Чиновники обещают, что будет организован подвоз воды. В рабочем поселке проживают порядка 11 тысяч человек.

Отметим, в рабочем поселке Светлый Яр уже не первая крупная коммунальная авария за последнее время. 22 февраля там ввели режим повышенной готовности из-за ЧП на канализационном коллекторе. Во всем населенном пункте также отключалось водоснабжение. Прокуратура возбудила уголовное дело.