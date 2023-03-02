В Волгограде и области оценили радиационный фон

В Волгограде подвели итоги мониторинга за радиационным фоном в феврале Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградские экологи подвели итоги ежемесячного мониторинга за радиационным фоном. По результатам исследований уровень радиации в Волгограде и области в феврале оказался в норме. Излучения не превышали естественных параметров и варьировались от 0,08 до 0,14 мкЗв/ч. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

- По данным гамма-спектрометрических измерений отдельных радионуклидов, техногенная активность не зафиксирована, - отметили в профильном комитете.

Отметим, радиационный фон в Волгограде оценивают 7 автоматизированных постов, еще 14 специальных устройств находятся по области.