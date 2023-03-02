Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 6:29

В Волгограде и области оценили радиационный фон

В областном центре уровень радиации замеряют 7 постов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде подвели итоги мониторинга за радиационным фоном в феврале

В Волгограде подвели итоги мониторинга за радиационным фоном в феврале

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградские экологи подвели итоги ежемесячного мониторинга за радиационным фоном. По результатам исследований уровень радиации в Волгограде и области в феврале оказался в норме. Излучения не превышали естественных параметров и варьировались от 0,08 до 0,14 мкЗв/ч. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

- По данным гамма-спектрометрических измерений отдельных радионуклидов, техногенная активность не зафиксирована, - отметили в профильном комитете.

Отметим, радиационный фон в Волгограде оценивают 7 автоматизированных постов, еще 14 специальных устройств находятся по области.