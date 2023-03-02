Под Волгоградом 2 марта простятся с погибшим в зоне СВО ефрейтором Михаилом Юнусовым

Михаил Юнусов. Фото: соцсети

Сегодня, 2 марта 2023 года, в городе Волжском простятся с геройски погибшим в зоне проведения специальной операции на Украине бойцом отряда «Бессмертный Сталинград» Михаилом Юнусовым. Похоронят представленного к ордену Мужества 24-летнего ефрейтора в родном городе, сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

- Посмертно ефрейтор Михаил Юрьевич Юнусов представлен к ордену «Мужества». Проводы пройдут 2 марта в 10.30 на кладбище города Волжский, в зале прощания по адресу: улица Паромная, 2а, - рассказал в своем тг-канале депутат Госдумы.

Михаил родился и жил в Волжском, окончил Волжский политехнический техникум. На срочной службе был старшим стрелком. В июле 2022-го пошел на службу по контракту в зону СВО. Во время атаки на опорный пункт противника ефрейтор получил смертельные осколочные ранения, но продолжал оказывать первую помощь товарищам и эвакуировать их с поля боя.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Михаила Юнусова и всех погибших в ходе спецоперации.