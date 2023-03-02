Региональный оператор по обращению с ТКО обновил автопарк для транспортировки отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Подрядная организация регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) пополнила автопарк спецтехники. С наступлением весны на улицы Волгограда вышли 6 единиц новой специализированной техники различной вместимости для сбора и транспортировки крупногабаритных отходов (КГО). Вместимость 4 автомобилей от 20 м3 до 30 м3, все они произведены в республике Татарстан на базе КАМАЗа. Новая техника оснащена механизмом для погрузки и последующей транспортировки КГО.

Регоператор активно готовится к традиционному сезонному увеличению количества крупногабаритных отходов на специализированных площадках накопления, которое связано с проведением весенних субботников, генеральных уборок. Приобретение такой техники позволит повысить качество предоставления коммунальной услуги.

«Ситиматик-Волгоград» обращает внимание потребителей, что крупногабаритные отходы (КГО) – это мебель, оконные рамы, бытовая техника, сантехника, отходы после текущего ремонта и прочие предметы, превышающие по высоте, ширине или длине полметра. Такие отходы могут повредить контейнеры, которые предназначены только для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусоровозы, причинить вред жизни и здоровью сотрудников регоператора при погрузке и разгрузке контейнеров.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

КГО необходимо складывать в разобранном виде в специальные бункеры или на специально отведенных местах контейнерной площадки (отсеки для КГО). Согласно нормам СанПиН 2.1.3684-21, есть ряд требований к обустройству контейнерных площадок.

Напомним, региональный оператор осуществляет деятельность исключительно по обращению с твердыми коммунальными отходами, а строительные, растительные, опасные отходы и автомобильные шины не входят в состав ТКО.

Регоператор просит жителей сообщать о всех недобросовестных действиях по захламлению контейнерных площадок по номеру: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 (ежедневно с 8-00 до 20-00).