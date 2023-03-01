На юге Волгограда столкнулись пять иномарок

Серьезный замес случился на улице Колосовой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечер 1 марта стал несчастливым днем для множества водителей на юге Волгограда. На улице Колосовой в Кировском районе произошло массовое ДТП с участием сразу пяти автомобилей. Напротив дома №18 столкнулись иномарки - Skoda, Peugeot, Ford, Kia Rio и Lexus. Авария хоть и перегородила движение, обошлось без пострадавших, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

Несколько авто сильно покорежило. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По предварительным данным, ДТП случилось в начале пятого вечера. Водитель Skoda ехал в сторону Советского района и в какой-то момент не выдержал безопасную дистанцию с впереди идущим авто. Иномарка врезалась в Peugeot 307, та от удара вылетела на разделительный отбойник и заодно протаранила Kia Rio и Lexus. А уже водитель Kia после врезался в Ford. Ремонт нескольких машин обойдется в солидную сумму.