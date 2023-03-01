В Волгоградской области задержали двух мужчин, наворовавших коров почти 2 миллиона

ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградским оперативником удалось вычислить и задержать 49-летнего волгоградца и 31-летнего жителя Октябрьского района, которые регулярно крали рогатый скот. С августа 2022 года по январь 2023 года в полицию неоднократно поступали несколько заявлений о кражах от жителей Светлоярского и Октябрьского районов, сообщили volgograd.kp.ru в ГУ МВД Волгоградской области.

- Задержать подозреваемых удалось после очередной кражи в Октябрьском районе. Украденное животное было брошено в «Газеле» в степи Республики Калмыкия, - прокомментировали в главке.

На настоящий момент полицейским удалось установить причастность подозреваемых к совершению 6 краж на общую сумму почти на два миллиона рублей. Мужчины сознались, что похищенных коров и быков они доставляли на территории других регионов.