В Волгограде ликвидировали утечку газа, из-за которой эвакуировали жильцов многоэтажки

Газовики завершили работы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде газовики ликвидировали утечку газа в Краснооктябрьском районе, из-за которой с утра 1 марта эвакуировали жителей дома №22 на улице Кузнецова и детсадовцев. Жителей многоэтажки пустили домой, восстанавливать газоснабжение в здании будет обслуживающая компания, сообщили сайту volgograd.kp.ru в АО «Волгоградгоргаз».

- Сотрудники «Волгоградгоргаза» все работы выполнили, пуском газа в квартиры будет заниматься компания, с которой у управляющей компании заключен договор на обслуживание, - рассказали газовики.

Напомним, жители многоэтажки на Кузнецова почувствовали с утра резкий запах газа. Приехавшие на место ЧП газовики и служба спасения эвакуировали жильцов, ПАТП №7 предоставила им автобус на время ликвидации утечки. Воспитанников размещенного на первом этаже детского сада отвели в соседнюю школу №20, откуда их забрали родители. Газ перекрыли. Во дворе дома вырыли котлован, чтобы добраться до газопровода и ликвидировать утечку.