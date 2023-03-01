В Волжском разыскивают водителя, сбившего на пешеходном переходе девочку

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 1 марта в Волжском школьница попала под колеса автомобиля. Происшествие произошло в 7.46 напротив дома №33 по улице 40 лет Победы. Неизвестный водитель наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии, сейчас ведется его поиск. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

После наезда автомобиля, девочку отбросило на асфальт, после чего она самостоятельно поднялась и ушла. Но школьница все-таки получила травмы и оказалась в больнице. Полиция разыскивает седан темного цвета. Очевидцев ДТП просят обратиться в ГИБДД.

- Госавтоинспекция города Волжского обращается ко всем гражданам, обладающих информацией о местонахождении водителя, сообщить по телефонам: «02», дежурную часть Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Волжскому 88443-41 75 04 или +79053345140 (сотрудник Госавтоинспекции), - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.