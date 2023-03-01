В Волгограде в четырех районах отключат электричество 2 марта 2023 года

В четырех районах отключат свет в четверг Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в четверг не обойдется без планового отключения электричества. Без света останутся 4 района, при этом обесточат их частично. Электроснабжения будет отсутствовать 2 марта в домах на пяти улицах и в одном садовом некоммерческом товариществе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электричество временно не будет в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском и Советском районах.

В Тракторозаводском районе коммунальные неудобства возникнут с 9.00 до 17.00 у жителей домов на ул. Мозырьской, 1-11, 2-20, 20а, ул. Нахичеванской, 1-17, 2-18. В Центральном районе с 9.00 до 16.00 свет вырубят на ул. Мира, 26. В Ворошиловском районе обесточат с 13.00 до 17.00 в домах в СНТ «Рекорд». В Советском районе электричество отключат с 9.00 до 12.00 на ул. Девятой, 17-25, 26, 30-34, а также в общежитии «ВНИИОЗ» на ул. Тимирязева, 11.