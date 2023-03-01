В Волгограде прокуратура организовала проверку после утечки газа в многоэтажке

В Волгограде прокуратура организовала проверку после утечки газа в доме Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградская прокуратура проконтролирует работы по ремонту газового оборудования в многоэтажном доме №22 на улице Кузнецова, где 1 марта произошла утечка. Как прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, организована проверка.

В настоящий момент территория оцеплена, а жильцы эвакуированы. Напомним, сегодня жильцы сообщили о странном запахе и позвонили в аварийную службу. на улицу вывели десятки людей. также эвакуировали персонал и малышей детского сада, который располагается на первом этаже, и персонал автошколы.

- Аварийными службами проводятся работы по мониторингу и ремонту системы газоснабжения, ход которых контролируется заинтересованными ведомствами и прокуратурой, - уточнили в прокуратуре.

После проведения надзорной проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.