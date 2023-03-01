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НовостиПроисшествия1 марта 2023 11:28

В центре Волгограда 20-летний парень умер после падения с высоты

Он скончался в больнице от полученных травм
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчина скончался в больнице.

Мужчина скончался в больнице.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия произошла в Центральном районе Волгограда 1 марта. Жители многоэтажного дома на улице Рокоссовского обнаружили во дворе 20-летнего местного жителя, который был еще жив. Очевидцы позвонили в экстренные службы. На место приехала скорая помощь, пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Как прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного комитета здравоохранения, пациента доставили в больницу №25 в крайне тяжелом состоянии.

- Несмотря на усилия врачей в условиях реанимации пациент скончался, - добавили в облздраве.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели молодого человека.