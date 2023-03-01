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НовостиОбщество1 марта 2023 11:04

В Волгоградской области простятся с подполковником артиллерии Алексеем Серенко

Похоронят бойца в Котово
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Для своих сослуживцев Алексей был настоящим учителем

Для своих сослуживцев Алексей был настоящим учителем

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Котово Волгоградской области в последний путь проводят выпускника Коломенского высшего артиллерийского командного училища 39-летнего Алексея Серенко. Это volgograd.kp.ru подтвердили в администрации Котово.

Для своего родного города подполковник артиллерии Алексей был известной личностью. Он прошел спецоперацию в Сирии, имел множества наград, даже орден Мужества, подчиненные звали его учителем. В зону специальной военной операции Серенко отправился в первые же дни.

Не стало героя 23 февраля 2023 года. Похоронят его с военными почестями на местном кладбище.