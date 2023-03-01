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НовостиОбщество1 марта 2023 10:07

В Волгоградской области пособие на погребение увеличили на 838 рублей

Постановление подписал губернатор
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В регионе проиндексировали соцпособие на погребение

В регионе проиндексировали соцпособие на погребение

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области проиндексировали социальное пособие на погребение. В 2023 году выплата составит 7 884 рублей. такая же сумма будет возмещаться ритуальным службам за организацию похорон. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на опубликованное постановление, которое подписал губернатор.

Документ вступил в силу со дня его подписания – с 27 февраля 2023 года.

Отметим, пособие на погребение в регионе по сравнению с прошлым годом выросло на 838 рублей. В 2022 году оно составляло 7 046 рублей.