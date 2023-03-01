МВД призвало волгоградцев не верить фейкам о смертельных духах

МВД призвало волгоградцев не верить слухам о ядовитых духах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние дни среди волгоградцев распространяется информация о ядовитых духах, понюхав которые можно отравиться или даже умереть. ГУ МВД Волгоградской области призывает жителей не доверять появившимся фейкам. Слухи о том, что незнакомцы на улице предлагают людям парфюмерию, от которой при вдыхании якобы становится плохо, появляются не только в популярных пабликах, но и пересылаются в личных чатах.

В МВД утверждают, что ни одного случая отравления от парфюмерии в регионе не зафиксировано. Эта информация не соответствует действительности, не стоит ее распространять.

- Представителям СМИ и блогосферы рекомендуется обращаться за официальными комментариями в пресс-службы компетентных ведомств и не допускать публикации фейковой информации, вводящей в заблуждение население, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного глава МВД.

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