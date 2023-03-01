В Волгограде стартовал набор в кадетский корпус СКР имени Слипченко

Большое внимание уделяют патриотическому воспитанию кадет. Фото: Волгоградский кадетский корпус СКР имени Слипченко

В Волгоградском кадетском корпусе СКР имени Слипченко с 1 марта 2023 года началась приемная кампания. Попасть на обучение в 8 и 9 классы могут юноши на конкурсной основе, сдав вступительные испытания и физподготовку, а также пройдя психологический тест и медкомиссию, сообщили сайту volgograd.kp.ru в кадетском корпусе.

Юноши-кандидаты должны иметь гражданство РФ и быть годными по состоянию здоровья. Им придется пройти вступительные испытания по русскому и английскому языку, математике и истории. Также примут во внимание психологическую готовность к обучению, уровень физической подготовки и имеющиеся достижения в спорте, творчестве и общественной деятельности. Приемная кампания продлится до 30 апреля. Преимущество будет у сирот и оставшихся без попечения родителей.

Кадетский корпус работает по принципу интерната, где ребята находятся круглосуточно. Им предоставляют форму и 5-разовое питание. Помимо школьной программы здесь большое внимание уделяют патриотическому воспитанию и подготовке к поступлению в профильные вузы и работе в следственных органах. Каждый год кадеты участвуют в парадах, конкурсах, фестивалях.

Подробней о правилах приема читайте здесь.