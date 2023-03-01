Под Волгоградом мужчину судят за попытку поджога дома с бывшей женой и четырьмя детьми

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

53-летний житель села Терновка Фроловского района предстанет перед судом за попытку поджога частного дома, внутри которого находились его бывшая жена и четверо детей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, преступление произошло 16 ноября прошлого года.

Вечером мужчина пришел к бывшей возлюбленной, чтобы выяснить отношения, но та не стала разговаривать с пьяным и агрессивным гостем, спрятавшись дома. Тогда селянин взял бензин и решил сжечь жилище.

- Женщина выбежала на улицу, забрав с собой четырех несовершеннолетних детей. Противоправные действия были пресечены соседями, - уточнили в прокуратуре.

Вину мужчина полностью не признает. Ему грозит 5 лет тюрьмы. В настоящий момент он находится под стражей в ожидании суда.